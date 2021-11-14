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BBP Sivas İl Başkanlığına Ahmet Polat seçildi

Sivas İl Başkanlığı 11. Olağan Kongresinde Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanına Ahmet Polat seçildi.

SİVAS 14.11.2021, 18:34
BBP Sivas İl Başkanlığına Ahmet Polat seçildi

Sivas İl Başkanlığı 11. Olağan Kongresinde Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanına Ahmet Polat seçildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanlığı 11. Olağan Kongresi bugün Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Kongreye; BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut ve çok sayıda partili katıldı. tı. Kongre Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ardından saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. BBP İl Başkanı Uğur Bulut’un Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından gerçekleştirilen kongrede Ahmet Polat ve Cengiz Gören’in başkanlığındaki iki liste yarıştı. 372 delegeden 214’ünün oyunu almayı başaran Ahmet Polat yeni il başkanı oldu.

“Biz hükümetin bir ortağı değiliz’’

Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç programda yaptığı konuşmada, “Bu günün şartlarında belki sistemin gereği Cumhur ittifakının içindeyiz. Ama biz hükümetin bir ortağı değiliz. İttifaklar gerektiriyordur seçim ya Cumhur İttifakının içerisinde olacaktık ya da Millet İttifakının içerisinde olacaktık. Lokomotif görevini bu millet bize bu güne kadar vermedi. Ama inanıyorum bundan sonra lokomotif görevini de verecektir. Neden Cumhur İttifakı? Hiçbir şey söylememe gerek yok. Hiçbir şey anlatmama gerek yok. Sadece şu son 1 ay içerisinde yaşananları gözünüzün önüne getirdiğini zaman neden burada olduğumuzu herkes anlıyor. İçinde tereddüttü olanlarda bu tereddütten kurtulmuş olmaları lazım diye düşünüyorum. Hemen akabinde gidiyor hanımefendi Siirt’te ‘burası dersim’ diyenin cevabını veremiyor. Kaçamak, kem küm. Orada söylenecek olan neydi? Hadi oradan demesi lazımdı. Bunu diyemiyor. Hemen birkaç gün sonra bir şehit yakınına burada ağzıma alamayacağım kallavi bir küfür, kurucular kurulu üyesi, milletvekili ve grup başkan vekilinin yaptıklarını da herhalde hepiniz seyretmişsinizdir’’ dedi.

“İnandığımız doğruları söylemeye devam edeceğiz’’

Tunç, “Cumhur ittifakının biz bir bileşeniyiz. Ama günahına, vebaline her şeyine de ortak değiliz. Biz bildiğimiz, inandığımız doğruları söylemeye devam ediyoruz, edeceğiz. Biz burada öyle bir kongre yapacağız ki Sivas’ta görecek, Türkiye’de görecek, dostta görecek, düşmanda görecek. Kazanan kaybeden kucaklaşacak. Sivas’ta tekrar iktidarı ele geçirmek için çarık demirden olacak. Baston demirden olacak. Ama hep ata usulüyle yürümeyeceğiz. Teknolojiyi de kullanarak istediğimiz noktaya inşallah geleceğiz’’ diye konuştu.

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