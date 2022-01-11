Baz istasyonları soyuyorlardı

Sivas’ta baz istasyonlarını soyan 6 kişilik bir şebeke jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri baz istasyonlarını soyarak istasyonlardaki aküleri çalan bir şebekeyi takibe aldı. 2 Ekim tarihinden geçtiğimiz güne kadar titizlikle sürdürülen takip neticesinde 6 kişi çaldıkları piyasa değeri 40 bin TL olan 8 akü ile birlikte yakalandı. Kangal ilçesinde yakalanan şüphelilerin geçmişe dönük 15 farklı hırsızlık suçunun faili oldukları anlaşıldı.