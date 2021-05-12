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Bayram arefesinde şehitler unutulmadı

Sivas’ta Ramazan Bayramı arefesinde il protokolü Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

SİVAS 12.05.2021, 16:16
Bayram arefesinde şehitler unutulmadı

Sivas’ta Ramazan Bayramı arefesinde il protokolü Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Ramazan Bayramı arefesi dolayısıyla Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ve İlk Şehitlik ziyaret edildi. Ziyarete Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Hilmi Bilgin, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve il protokol üyeleri katıldı. İlk olarak Polis Şehitliği’ni ziyaret eden protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlerin mezarları başında dua eden il protokolü şehit ailelerine de baş sağlığı diledi.
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