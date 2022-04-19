Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas’ta başladı

Sivas’ta “Basketbol Küçükler Kız Erkek Grup Birinciliği müsabakaları” 168 sporcunun katılımıyla start aldı.

2021-2022 Yılı Okul Sporları Faaliyet takviminde yer alan Basketbol Küçükler Kız Erkek Grup Birinciliği müsabakaları Sivas’ta başladı.

Bugün Mecnun Otyakmaz ve 4 Eylül Spor Salonunda başlayan maçların seremonisi Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. 4 gün sürecek olan basketbol müsabakalarına 8 erkek, 6 kız takım ve 168 sporcu katılım sağlıyor.

Grup maçlarında dereceye yapan ekipler, 25-28 Mayıs’ta Antalya, Çanakkale, Kırşehir ve Rize’de yapılacak yarı final etabında boy gösterecek.