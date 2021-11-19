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Başkandan yüreklere su serpecek açıklama

Sivas Kangal Belediyesi Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, bir firma tarafından işten çıkarılan 123 işçiye yönelik rahatlatan açıklamalarda bulundu.

SİVAS 19.11.2021, 11:02
Başkandan yüreklere su serpecek açıklama

Sivas Kangal Belediyesi Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, bir firma tarafından işten çıkarılan 123 işçiye yönelik rahatlatan açıklamalarda bulundu.

İddiaya göre firma 20 Ekim tarihinde 123 işçiye işten çıkarılacaklarına dair tebliğde bulundu. Bu tebliğ üzerine işten çıkarılan işçiler kış aylarında işten çıkarılmanın verdiği üzüntüyle Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın’ın yanına gitti. Durumu öğrenen başkan, firma yetkilileriyle görüşerek durum hakkında bilgi aldı. Firmanın işçilerin geriye dönük tazminatını vererek tekrar işe alınacağının açıklamasını yapan başkan, yüreklere su serpti.

“Korkulacak hiçbir durum yok, 123 işçinin üzerine 50 işçi daha alınacak”

Kangal Belediyesi Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, konunun bizzat takipçisi olduğunu ve işçilerin endişelenmemesini söyleyerek, “Firma yetkilisiyle makamımda bizzat görüşerek konu hakkında bilgi aldım. Şöyle ki Ekim ayının 20’sinde 123 işçi çıkacaklarıyla ilgili tebliğ yapılmış. Fakat bu çıkışta korkulacak bir şey yok 33 gün veya en fazla 40 gün sonra bütün işçilerin tekrar işe başlayacaklar. Geriye dönük 2 yıllık tazminatları Konya Şeker firması tarafından şu anda hesaplanıyor. Kendilerine bildirimden sonra hesaplarına geçecek. Korkulacak hiçbir durum yok hatta 123 işçinin üzerine 50 kişi daha işçi alınacağının sözünü aldık. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum kamuoyu ve ilçe halkımızı rahatlatmak, akıllarındaki soru işaretlerini kaldırmak adına bizzat müracaatta bulunduk bizde yanlarına gittik. Problem olacağını zannetmiyorum ben bizzat bu işin takipçisiyim sonuna kadar yanlarında olacağım insanların üzülmesine tedirgin olmasına gerek yok. Rahat olabilirler bizzat ben ilgileniyorum, peşlerindeyim korkulacak tedirgin olacak hiçbir durum söz konusu değil” dedi.

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