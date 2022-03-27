Başkan Haral, “Suikast aydınlanana dek peşini bırakmayacağız’’

Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanı Zeki Haral, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümlerinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Gerçekler ortaya çıkıp hak tecelli edene dek, bu suikast bütün detayları ile aydınlanana dek peşini bırakmayacak takipçisi olacağız’’ dedi.

Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde şehit olan yol arkadaşları için şehadetlerinin 13. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Partililer önce Kale cami önünde vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Basın açıklamasının ardından dua etmek için mikrofon uzatılan bir genç ise duygusal anlar yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadı. Yere kapanarak ağlayan genci partililer ve vatandaşlar sakinleştirdi. Öte yandan programda Zengi köyünden gelen Aptul Kaya’da Muhsin Yazıcıoğlu için yazdığı şiiri okudu.

“Şehitlerimiz bilerek ve isteyerek 3 gün dağda bırakılmıştır’’

Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanı Zeki Haral burada yaptığı açıklamada, “Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları; Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve Kaya İstektepe 25 Mart 2009 Tarihinde organize bir şekilde planlanmış alçakça bir suikast sonucu Rahmet-i Rahman’a kavuşmuşlardır. Bununla da kalınmamış aradan geçen 13 yıl boyunca hakları hukukları defalarca suikasta uğramış ve uğramaya da devam etmektedir. Günümüz teknolojisi, imkânları ve şartları düşünüldüğünde, bulmama ve kurtarmama çalışmalarını, hep beraber gözyaşları içerisinde ürpererek izledik. Şehitlerimiz adeta bilerek ve isteyerek 3 gün dağda bırakılmış bir suikastta bu süreçte yaşanmıştır’’ dedi.

“Alçakça planlanmış ve uygulamaya konulmuş bir seri suikasttır’’

Başkan Haral, “Aradan geçen 13 yıl boyunca olayın aydınlatılması için 13 milim bile yol kat edilememiş olması da Muhsin Yazıcıoğlu’nun sevenleri, dava arkadaşları ve toplum vicdanını yaralamış, adalete olan güven duygusu ve inançlarını derinden sarsmıştır. 13 yıllık ilgisizlik, alakasızlık ve vurdumduymazlık yetmez mi? Bu alçak suikastla alakalı bütün dosyalar birleştirilmeli ve tek bir dosyada toplanmalıdır. Altını bir kez daha çizmek isteriz ki; defalarca ve ısrarla bir takım kürsülerden kaza diye beyan edilmesine ve bu beyanların fütursuzca ve bilinçsizce alkışlatılmasına karşın kamu vicdanına göre bu olay, organize bir şekilde, alçakça planlanmış ve uygulamaya konulmuş bir seri suikasttır. Adeta her aşaması ayrı bir suikasttan oluşmaktadır. Gerçekler ortaya çıkıp hak tecelli edene dek, bu suikast bütün detayları ile aydınlanana dek peşini bırakmayacak takipçisi olacağız’’ şeklinde konuştu.