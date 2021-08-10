Başkan Eken Türkiye 45’incisini kabul etti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 45.si olan Mehmet Ali Genç’i makamında kabul ederek tebrik etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclis Üyesi Bekir Genç ve TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meziyet Genç’in oğlu Mehmet Ali Genç YKS’de Türkiye 45’incisi oldu. Mehmet Ali Genç’i makamında ağırlayarak tebrik eden Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Genç’in elde ettiği başarı nedeniyle gururlandıklarını söyledi.

Başkan Eken, “YKS’de Türkiye 45’incisi olarak bizi gururlandıran, ilimizi gururlandıran Mehmet Ali Genç kardeşimizin bu başarısı nedeniyle kendisini tebrik ediyorum. Ailesini tebrik ediyorum. Gerçekten herkesin istediği, herkesin ulaşmak istediği ama herkese nasip olmayan bir başarıyı kendisi yakaladı. Çalıştı, azmetti ve bugün burada Türkiye’de 45’inci olma gururunu bize yaşattı. Ben ailesini tebrik ediyorum. Bizim için en önemli olan konulardan birisi de babasının ve annesinin de Odamızın bünyesinde görev alması, görev yapmasıdır. Babası Bekir Genç kardeşim meclis üyemiz, annesi Meziyet Genç hanım Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız. Dolayısıyla Mehmet Ali bizimde evladımız. Mehmet Ali, eğitimini aldığı Sivas Doğa Kolejinden mezun olarak İstanbul Kabataş Lisesinden mezun oldu. Ve bugünde üniversite sınavında aldığı başarı ile Türkiye’nin en iyi okullarında birisinde eğitim alarak, mezun olduğunda da hem ülkemize hem de ilimize çok başarılı işler çıkaracağından, faydalı işler çıkaracağından eminim. Kendisine bugüne kadar eğitim veren Sivas Doğa Kolejindeki öğretmenlerine, İstanbul Kabataş Lisesi’ndeki öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Kendisini yetiştiren ailesine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İlk 100’e giren öğrencilere burs vereceklerini belirten Başkan Eken, “Bizde, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem Mehmet Ali kardeşimin hem Sivas’ta ilk 100’e giren, o isimleri Milli Eğitim Müdürlüğümüz ’den alacağız, çocuklarımızı Odamızın eğitim bursundan faydalandıracağız. Her zaman maddi ve manevi olarak yanlarında olduğumuzu, şahsi olarak amcası olarak da yanında olduğumu belirtmek istiyorum. 24 saat onun her türlü sıkıntısında yanında olduğumu söylemek istiyorum. Tekrar kendisini tebrik ediyorum. Ailesini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Genç, Başkan Mustafa Eken’e teşekkür ederek, “Türkiye 45’inci oldum. Bu nedenle beni misafir eden ve ilk tebrik eden Sivas TSO Başkanımız Mustafa Eken’e teşekkür ediyorum. Eğitim hayatım boyunca yanımda olacağını bilmek de benim için ayrı bir gurur kaynağı” dedi.

STSO Meclis Üyesi Bekir Genç ise STSO Başkanı Mustafa Eken’e teşekkür ederek, “Başkanımız eğitimci, eğitimin içinden geliyor. Başarılı öğrencileri makamında ağırlaması, onlara destek vermesi gençleri motive etmesi açısından son derece önemli. Türkiye’de 45’inci olan oğlum Mehmet Ali ve bizleri davet etmesi nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Mehmet Ali’ye de bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meziyet Genç’te dereceye giren Mehmet Ali’yi ilk tebrik edenin Başkan Mustafa Eken olduğunu dile getirerek, “Başkanımıza nazik daveti ve başarılı öğrencilere verdiği destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Bizleri yormayan, elde ettiği başarılarla bizleri gururlandıran Mehmet Ali’ye de eğitim hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Eken, Mehmet Ali Genç’i tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.