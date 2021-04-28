Başkan Eken: "Tüm sektörler mücbir sebep kapsamına alınmalı’’

STSO Başkanı Mustafa Eken, esnafların tam kapanma sürecinden olumsuz etkileneceğini söyleyerek tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğini ifade etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 29 Nisan 17 Mayıs arasında yapılacak tam kapanma sürecini değerlendirdi. Başkan Eken, tam kapanma sürecinde işyerlerini kapatacak esnaflara yönelik destek paketi beklediklerini söyledi. Başkan Eken, "Vaka sayılarında yaşanan artışı durdurabilmek için tam kapanma gündemdeydi. Kurallara uyma ve tedbirler konusunda daha dikkatli olsak buna gerek kalmayacaktı. Hep birlikte tam kapanma sürecinde kurallara uyarak vakaları asgari düzeye indirelim" dedi.

Esnaflar tam kapanmadan olumsuz etkilenecek

Başkan Mustafa Eken, esnafların tam kapanma sürecinden olumsuz etkileneceklerini belirterek, “Yapılacak olan tam kapanma işyerlerini tamamen kapatacak olan esnaflar açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Günlük kazancı ile iş yerini geçindiren üyelerimiz ile esnaflarımız, bu süreçte SSK, kira, personel gideri ve daha önce yapılan kredi yapılandırması ödemelerinde ciddi sıkıntı yaşayacak. Bunun önüne geçilmesi için tam kapanacak sektörlere yönelik destek paketi hazırlanmalı. Özellikle küçük esnaflarımız bu süreçte mağduriyet yaşayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızdan tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınmasını bekliyoruz. Destek paketi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na talep ve beklentilerimizi ilettik. Konuyla ilgili bakanlıklar bilgilendirildi. Umuyoruz kısa süre içerisinde destekleme paketi müjdesi açıklanır" şeklinde konuştu.