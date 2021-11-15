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Başkan Eken; "Sivas için kapı kapı gezeriz"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, İstanbul’da 12.’si düzenlenen Sivas Günleri programında, "Sivas’ın gelişmesi, kalkınması için kapı kapı gezeriz" dedi.

SİVAS 15.11.2021, 13:15
Başkan Eken; "Sivas için kapı kapı gezeriz"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, İstanbul’da 12.’si düzenlenen Sivas Günleri programında, "Sivas’ın gelişmesi, kalkınması için kapı kapı gezeriz" dedi.

İstanbul programı kapsamında Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında yer alan Sivaslı firmaların stantlarını ziyaret eden Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, OSB müdürleri ve Sivas heyetiyle İstanbul’da faaliyet gösteren Sivaslı iş insanlarını da ziyaret eden Başkan Eken, “Sivaslı iş insanlarımızı şehrimize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Sivas büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Demirağ OSB ile de yatırım konusunda avantajlı iller arasında yer alıyor. Sivas’ı hak ettiği konuma getirmek için hepimiz taşın altına gövdemizi koyacağız” dedi.

"Sivas artık eski Sivas değil"

Başkan Eken, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sivas Günleri’nde tüm Sivas’ın birlik ve beraberlik içerisinde bir arada bulunması bizleri gururlandırıyor. Bu tabloyla Sivas birliğini beraberliğini daha iyi gösteriyor. Sivas artık eski Sivas değil. 12 yıl önce başlayan Sivas Tanıtım günleri bugünlere geldi. O dönemki imkanlarla şimdiki imkanlar aynı değil. O dönem Sivas’a uçak seferleri yeterli sayıda değildi. Şimdi günlük 3-5 uçak geliyor. Yüksek Hızlı Tren az kaldı geliyor. Yollarımız gayet güzel. Sivas eski Sivas değil. Sivas, Birinci ve İkinci OSB’siyle, Gemerek ve Şarkışla OSB’siyle istihdam artışı ve her geçen gün açılan yeni fabrikalarla farkını gösteriyor. Valimiz, Belediye Başkanımızla iş adamlarımızın kapısına giderek yatırım imkanlarıyla ilgili bilgiler verdik. Gelin sılayı rahim yapın, geri dönün şehrimize yatırım yapın dedik ve beklenti ve taleplerini dinledik. Sivas’ın gelişmesi kalkınması için kapı kapı gezeriz, bundan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi

"Sivas günlerini 2022’de Sivas’ta düzenleyelim"

Başkan Eken, Sivas Günleri programının 2022 yılında Sivas’ta düzenlenmesi konusunda çağrıda bulunarak “2022 yılında bu tanıtım günlerini Sivas’ta yapalım, Sivas’ı tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtalım. Karadenizli hemşerilerimiz bana kızmasın, ama biz lobi faaliyetlerini onlar gibi yapamıyoruz. Bu kadar kıymetli vekillerimiz, bürokratlarımız, bakanlarımız varken Sivas’ın gücünü tüm dünyaya göstermemiz lazım. Sivas’ı, yiğidoları gerçek anlamda göstermemiz lazım. Parti ayrımımız yok, siyasi ayrımımız yok. Alevi, Sünni, Kürt, Türk ayrımımız yok, hepimiz kardeşiz, dostuz. Bu memleketi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyelim. İlimizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyelim. Pandemi nedeniyle Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu durumdan çıkmakta bizim elimizde, daha çok çalışarak bu durumu atlatırız. Sivas gerçekten büyüyor ve gelişiyor. Birinci OSB’de yerimiz kalmadı. Demirağ OSB’ye her gün yeni yatırım için işadamlarımız ziyarete geliyor. Sivas’ta SSK’lı sayısı 100 Bini geçti. Bunun 75 Bini özel sektör tarafından istihdam ediliyor. Bu değişimi göstermek için 2022 yılında hepinizi, dünyadaki tüm Sivaslıları memleketlerine bekliyoruz. Bizlere görev düşerse STSO olarak tüm Sivaslıları Sivas’a getirmek için hepinizin emrindeyiz” ifadelerini kullandı.

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