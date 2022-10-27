Başkan Eken: "İlçelerimizdeki üyelerimizin sorunlarını yerinde dinliyor, çözüm üretiyoruz"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, ilçe istişare toplantıları çerçevesinde Zara ve Gürün’de oda üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda iş insanlarının talep ve beklentilerini dinleyen Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, 4 yıllık görev süresinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “İstişare toplantılarıyla ilçelerimizdeki üyelerimizin sorunlarını yerinde dinliyor, çözüm üretiyoruz. Söz verdiğimiz gibi seçimden seçime değil her zaman üyelerimizin yanındayız. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

“Üyelerimizin taleplerini dinliyoruz”

İlçelerde düzenlenen ziyaretlerin ve istişare toplantılarının önemine değinen Başkan Eken, “İlçelerimizde üyelerimizle bir araya geliyoruz. Bu istişare toplantılarında yaptığımız çalışmaları anlatıyor, üyelerimizin taleplerini dinliyoruz. İlçelerimizdeki üyelerimizin hakkını nasıl savunacağız, üyelerimizin sorun ve sıkıntılarını nasıl çözeceğiz, Zara, Gürün, Kangal ve diğer ilçelerimizin turizmini nasıl geliştirebiliriz? Bu konuları konuşup tartıştık. Bunları hep birlikte yapacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde bunları gerçekleştireceğiz. Başkan olduktan sonra kendimize hedefler belirledik. Memleket ve ilçe sevdamız, işsizliği bitirmek, yatırımcı getirmek, Sivas’ı 6. Bölge Teşvik bünyesine aldırmak, üyelerimizin haklarını savunmak, sessiz kalmamak ve en önemlisi dürüst olmak bizim sloganımızdı. Allaha şükürler olsun ki bunları yaptık, tabiri caizse sizin karşınıza da hesap vermeye geldik. Biz birlik ve beraberliğin sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm kurumlarımızla, idarecilerimizle, Valimizle, Belediye Başkanımızla istişare ediyoruz. İş dünyamızın sorunlarına hep birlikte çözüm arıyoruz. Yeter ki birliği ve beraberliği sağlayalım Sivas ve ilçelerimiz hak ettiği yere gelecektir” diye konuştu.

"Biz, 4 yıldır ne huzur hakkı, ne bir yol harcırahı aldık"

Oda bütçesiyle ilgili de bilgiler veren Eken, “Yapılan istişare toplantıları, iftar programları Odamızın bütçesinden karşılanmıyor. Bunları meclis üyelerimiz ve şu anki adaylarımız sizlere ikram ediyor. Biz, 4 yıldır ne huzur hakkı, ne bir yol harcırahı aldık. Bizim esas derdimiz Allah rızası için hizmet etmek. Sizlerin 1 kuruşunu dahi koruyoruz, sahip çıkıyoruz. Bizim derdimiz Sivas ve üyelerimiz. 4 yılda tek önceliğimiz oldu o da sizler yani üyelerimiz. Yaşanan ekonomik sıkıntılarda, pandemi sürecinde gece gündüz demeden üyelerimizin emrinde olduk. Onların sorun ve sıkıntılarını çözmek için çalıştık. Bu koltukta olduğumuz müddetçe dürüst olacağız, dürüst olacağız” şeklinde konuştu.

“Sivas’ın tamamının cazibe merkezine alınması için çalışacağız”

Demirağ OSB’nin Cazibe Merkezine alındığını dile getiren Başkan Eken, “Demirağ OSB Cazibe Merkezine alındı. Şimdi çabamız 1.OSB’nin, Gemerek’in, Şarkışla’nın ve Sivas’ın tamamının cazibe merkezine alınması. Bundan sonraki işimiz bu. Birlik, beraberlik ile Demirağ OSB cazibe merkezi olsun diye nasıl mücadele verdiysek, yine aynı şekilde Sivas’ın tamamının alınması içinde çalışacağız. Bunun içinde ilçelerimiz bizlere tam destek verecek, arkamızda duracak. Bizlerde, Sivas’ın birlik ve bütünlüğünü sayın cumhurbaşkanımıza bir kez daha göstereceğiz. Bunu da hep beraber yapacağız” şeklinde konuştu.