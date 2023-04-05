Başkan Çiftçi, depremzedelerle iftarda buluştu

Sivas Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, depremzedeler ve deprem bölgelerinde fedakarca çalışan görevlilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

İlçede bulunan bir dinlenme tesisinde düzenlenen programa Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı’da katıldı. İftar sonrası depremzedelerle sohbet eden Başkan Çiftçi, ülkemiz genelinde yaşanan acının tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu ifade ederek, “11 ilimizi etkileyen depremden etkilenen ilçemizde birçok binamız hasarlı hale gelmiş, deprem ilçemizde de tahribata neden olmuştur. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybı yaşanmadı. Devlet ve millet el ele vererek bugünlerimizi de atlatacak, güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Bu süreçte fedakârca çalışan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı’nızı şimdiden kutluyorum” dedi.