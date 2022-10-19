Başkan Bilgin’den öğrencilere kitap hediyesi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Her hafta bir eğitim kurumunu ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bu kez Vakıfbank İlkokuluna konuk oldu. Öğretmen ve idarecilerle bir araya gelen Başkan Bilgin, "Geleceğimizin güvencesi olan kıymetli yavrularımızın ve eğitim camiamızın daima yanındayız" dedi.

Daha sonra okul idarecileriyle birlikte sınıfları ziyaret eden Bilgin, öğrencilere kitap hediye ederek onların isteklerini dinledi.