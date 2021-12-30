Başkan Bilgin uyarmıştı, yıkımlar başladı

Sivas’ta “hobi bahçesi” adı altında inşa edilen kaçak yapıların yıkımına başlanıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kaçak yapılanmaya geçit vermeyeceklerini belirtip özelikle “hobi bahçesi” adı altında inşa edilen kaçak yapıların yıkılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda gerekli hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından bugün ilk yıkımlar gerçekleştirildi. Sıkıntısız geçen yıkımlarda ev sahipleri yıkılacak binaların içerisindeki eşyaları kendileri çıkarttı. Yıkımların tüm kaçak yapılar temizlenene kadar devam edeceği belirtildi.

Satın aldığı hobi bahçesinde kurduğu evi yıkılan Şahin Yoğurtçu isimli vatandaş, çocuklarının bahçe ortamında vakit geçirebilmeleri için bahçeyi satın alıp üzerinde küçük bir yapı inşa ettiğini belirtip, yıkıma karşı olmadığını ancak benzer tüm yapıların yıkılmasını beklediklerini belirtti.