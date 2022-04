Başkan Bilgin mahalle başkanlarıyla bir araya geldi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Ak Parti Mahalle Başkanlarıyla sahur programında bir araya geldi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Mahalle Başkanlarının katılımıyla düzenlenen Muhabbet Sofrası Sahur Programına iştirak etti. Yaklaşan 2023 seçimlerine değinen Bilgin, "Yerelde sürdüreceğimiz insan odaklı hizmet anlayışı ile Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletmeliyiz" dedi. Sivas Belediyesi sosyal tesislerde düzenlenen Muhabbet Sofrası Sahur programına Başkan Bilgin’in yanı sıra Ak parti Merkez ilçe Başkanı Muhammet Burak Kuruçay, Mahalle Başkanları, Başkan Yardımcıları Levent Olgun, Ahmet Duman, Bekir Sıtkı Eminoğlu, Kayhan Işık, Necmettin Yılmaz ile Özbelsan Genel Müdürü Ahmet Kuzu katıldı

Programda tek tek söz alarak hizmetlere dair memnuniyetlerini ifade eden Mahalle Başkanları, bölgelerinde eksikliği hissedilen konuları dile getirerek taleplerini iletti.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade eden Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Muhammet Burak Kuruçay, bugün bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız Hilmi Bilgine çok teşekkür ediyorum. Yine mahalle bazlı çalışmalarımızda şunu görüyoruz ki Sivas’ta belediye olarak dokunmadığımız el çalmadığımız kapı kalmamış her haneye ufakta olsa gönüllerine girecek hizmetleri hayata geçirmişiz. Bu anlamda Başkanımıza çok teşekkür ediyorum dedi

“Ak Parti’nin uç beyleri mahalle başkanlarıdır”

Ak partini uç beyleri Mahalle Başkanlarımızdır diyerek sözlerine başlayan Başkan Bilgin, katılım sağlayan tüm mahalle başkanlarımızın ramazanı şerif aylarını tebrik ediyorum. Eleştirmek kolay yapmak zordur. Mantıklı, olumlu, yapıcı, yol gösterici eleştirilere her zaman açık olduğumuzu biliyorsunuz. Zor bir süreci geride bıraktık.2 yıl boyunca pandemi tedbirleri altında hizmet etmeye vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Nerede bir eksik varsa belediyenin işi değil bize ne demekten ziyade her zaman taşın altına elimizi bedenimizi koyduk. Ak Parti kadrolarına güvenen hem şehirlerimizi asla yalnız bırakmadık bırakmayacağız. Bu anlamda önümüzdeki hedefimiz 2023 yılı seçimleri. Baktığımız zaman karşıda bir blok var ve tek hedefleri Recep Tayyip Erdoğan sız ve Ak partisiz bir Türkiye hayali kuruyorlar. Bu nokta da bir araya gelmiş 6 benzemez partinin hayalini yıkacak güçte sizlersiniz bizim birliğimiz ve beraberliğimiz. Bugün her kadememiz ile birlikte çarşıdayız, Esnaf dükkanındayız, Hanelerdeyiz, sanayi bölgelerindeyiz, mahallelerdeyiz...Sitem duyuyor muyuz evet duyuyoruz ancak sitem kime edilir. Beklentisi olana edilir. Milletimizin bizden büyük beklentileri var. Milletimizin hala umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ak kadrolar. Dolaysıyla sitemini de eleştirisini de bizlere iletiyor. Çünkü milletimiz 21 yıllık iktidarımızda yaptıklarımızı gördü, hizmeti gördü, çalışmayı gördü, ortak aklı gördü. Tüm dünyaya karşı duruşumuzu gördü, Millet ve memleket sevdamızı gördü ve bu güne kadar da bizleri yani Ak Partiyi destekleyerek tek başına iktidar yaptı. Hemşerilerimiz bugün bize Belediye Başkanlığını uygun gördü bizde üstümüze düşeni fazlasıyla yerine getirmekle mükellefiz. Belediye olarak şehrin dört bir noktasında okullarda, mahallelerde camilerimizde, Cadde ve sokaklarımızda park ve bahçelerimizde, Sağlıkta, Üniversitelerimizde, Kamu kurumlarımızda şehrimize değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi

Konuşmalar sonrası Bilgin, Teşkilat Akademisi Eğitimini tamamlayan kişilere sertifikalarını takdim etti.