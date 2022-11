Başkan Bilgin: “ Kadınlarımızın üretime katılmasını önemsiyoruz"

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) çerçevesinde mikrokredi kullanarak kendi işini kuran Sivaslı kadın girişimciler, Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Üreten Mikrogirişimci Kadınlar Buluşması’nda bir araya geldi.

Programa; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı İç Anadolu Bölge Koordinatörü İsmail Çetintaş, kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Sivaslı kadın girişimciler katıldı.

Programda konuşan TGMP Bölge Sorumlusu İsmail Çetintaş, “Sivas Mikrofinans Şubesinin dünden bugüne ortaya koyduğu başarılarının hem ekonomimize, hem de bulundukları haneye verdikleri çok değerli katkıları sonucunda Sivas’ta gösterdikleri başarıları alkışlamak üzere bir araya geldik. Bugüne kadar mikro kredi verdiğimiz dar gelirli kadınlarımıza kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları, küçük bir sermaye olarak sağlanan destek neticesinde başardıkları büyük işlere tanıklık etmek bizleri gururlandırmaktadır. Sivas’taki ailemize baktığımızda sayımız bin 300’e yakın oldu. 410 kadınımız aktif olarak ticaretlerine devam etmektedir. Amacımız Sivaslı daha çok kadınımıza ulaşarak iş gücü piyasasına katkı sağlayabilmektir” dedi.

Başarılı Mikrogirişimci kadınlar adına söz alan Tuba Karaca, ticaret hayatına sıfırdan başladığını ifade ederek hediyelik eşya işine kendi evinde amatör olarak başladığını ve mikro kredi yoluyla büyüyerek 8 yıldır iş hayatına üreten bir kadın olarak devam ettiğini söyledi.

Küçük desteklerle büyük işler başaran siz değerli kadınlarımızı tebrik ediyor, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum diyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise “ Siz büyük sermayelerle yapılan üretimlerden çok daha kıymetlisini yapıyorsunuz. Çok küçük desteklerle, kimseye yük olmadan, kendi kendini idame ettiren, ülkesi için kendisi için, ailesi için üreten ve bu başarıyı ortaya koyan sizlerle de bir araya gelerek sizin yanınızda olduğumuzu göstermek istedik” şeklinde konuştu.

"Kadın girişimcilerimize her zaman destek olmaya çalışıyoruz"

Kadın girişimcilere her zaman destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Bilgin, “ Nüfusumuzun neredeyse yüzde 50’si erkek, yüzde 50’si kadın... Kadınlar güçlü olursa, hayata güçlü bakarsa, kadın kendi kendini yetiştirebilirse toplumun düzelmesi, toplumun iyi bir noktaya gelmesi çok daha kolay ve güzel olur. Biz bu noktada kadınlarımızın üretime katılmasını önemsiyoruz. Merkezi hükumetimiz kadın girişimcilere destek olmak amacıyla birçok proje ve desteği hayata geçirdi. Ancak mikro kredi bünyesinde yapılan desteklerde çok daha farklı anlamlar ifade ediyor. Biz Sivas Belediyesi olarak kadın girişimcilerimize her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Her zaman da yanınızdayız. İnşallah daha sonra daha güzel işlerde daha güzel projelerde bir araya geleceğiz. Bu noktada en büyük destekçiniz olacağımızı bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Bilgin, beş mikrogirişimci kadına mikrokredi çeklerini takdim ederek hayırlı kazançlar diledi.