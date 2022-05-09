Başkan Bilgin, engelli genci özgürlüğüne kavuşturdu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bir apartmanın ikinci katında yaşayan fiziksel engelli vatandaş için engelli asansörü yaptırdı.

Sivas Gökçebostan mahallesinde yaşayan 30 yaşındaki fiziksel engelli İsmail Furkan Er, oturduğu apartmanda asansör olmadığı için günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Eve hapsolan genç tekerlekli sandalyesiyle sokağa çıkabilmek ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’den için engelli anonsörü yapılması için talepte bulundu. Başkan Bilgin engelli vatandaşın talebine kayıtsız kalmayarak 4 katlı binanın 2’inci katında oturan Er için engelli asansörü yapılması için talimat verdi. Kısa süre içerisinde yapımı tamamlanan asansör sayesinde Er, sokağa kolaylıkla çıkmaya başladı.

Engelli İsmail Furkan Er’i yaşadığı evde ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hane sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

“Engelsiz bir şehir oluşturmak istiyoruz”

Başkan Bilgin, Furkan’ın dışarıya rahatça gidip gelmesini sağlayacak bir sistemi kurduklarını belirterek, “Furkan engelli bir kardeşimiz. Bize müracaat etti, asansörün olmaması nedeniyle eve girip çıkamadığını beyan etti. Biz de muhtarımızla ve ilgili birimlerimizle yapmış olduğumuz görüşme neticesinde apartmanın dışından Furkan kardeşimize hizmet edecek bir asansör oluşturduk. Engelli kardeşimizin dışarıya rahatça gidip gelmesini sağlayacak bir sistemi kurmuş olduk. İnsanımıza hizmet etmek için varız. Engelsiz bir şehir oluşturalım diyoruz ve hepsinden önemlisi her bireyin mutlu, huzurlu, rahat yaşayabileceği bir şehir oluşturmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Furkan kardeşimize yapmış olduğumuz hizmette bizim insan merkezli, insan odaklı yapmış olduğumuz hizmetlerden birisi. Furkan kardeşimizin gönlüne girebildiysek, sıkıntısını giderebildiysek ne mutlu bize. Bizim amacımız hizmet etmek, karşılığında sadece dua bekliyoruz. İnşallah Furkan kardeşimiz de bu yapmış olduğumuz asansörle daha rahat, engelsiz bir hayat sürmüş olur. Hayırlı olsun” diye konuştu.

“Özgürlüğüme Kavuştum”

Fiziksel Engelli İsmail Furkan Er ise zorlukları geride bıraktığını söyleyerek, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Belediye personelimizin hepsinden de Rabbim razı olsun. Beni büyük bir yükten kurtardılar. Özgürlüğüme kavuşturdular. Artık çok rahatım, tek başıma inip çıkıyorum, gezip dolaşabiliyorum. Belediyemize gelip dilekçe verdik, muhtarımızın da desteği ile sizinle görüştük. Çok şükür talebimizi karşılıksız bırakmadınız ve asansörümüz yapıldı. Şimdi rahatlıkla dışarı çıkabiliyorum. Asansör sistemi direk salon kapımıza açıldı. İçine biniyorum sadece tek tuşla inip çıkıyorum. Hiçbir zorluk olmadan, kimse gerek kalmadan ihtiyacımı karşılayabiliyorum” ifadelerini kullandı.