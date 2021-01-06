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Başkan Bilgin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi.

SİVAS 06.01.2021, 12:26
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Başkan Bilgin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi.

Ankara ziyaretleri kapsamında ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; Sultan şehre kazandırılacak yatırım, teşvik ve projeleri anlatarak bakanlardan destek istedi.

İlk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Habib Soluk, Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşme sağlandı. Sivas Başlıklı toplantıda Başkan Bilgin, kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere Sivas’a yapılması planlanan projelerle ilgili sunum yaparak destek istedi.

Daha sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya gelen Başkan Bilgin Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivas Belediyesi arasında imzalanan protokolle Sivas genelinde 70 okulda öğretmenler odasının standartlarının yükseltilerek teçhizatının yenilenmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından kabul edilen Başkan Bilgin Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Sivas’ın talep ve isteklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti.

Başkan Bilgin; şehrin ekonomi ve istihdamı için büyük önem arz eden yatırım teşvik uygulamasında Sivas’ın daha avantajlı hale gelmesi, Demirağ Organize sanayi bölgesinin altyapısı, kenevir ekimi yapılacak iller arasına dahil edilmesi ve Pusat Özen barajından 4 Eylül barajına çekilecek hattın hızlandırılması gibi konular başta olmak üzere şehre değer katacak birçok proje için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istedi.

Sivaslılara selam ve saygılarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas’tan gelen taleplerin geri çevrilmeyeceğini belirterek, “İktidarımız boyunca Sivas’a verdiğimiz hizmetler ortada bundan sonra da bu hizmetleri kat ve kat devam ettireceğiz” dedi.
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