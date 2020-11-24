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Başkan Bilgin “Biz eğitim camiasının emrindeyiz’’

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Öğretmenler günü münasebetiyle öğretmenleri makamında kabul etti.

SİVAS 24.11.2020, 14:23
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Başkan Bilgin “Biz eğitim camiasının emrindeyiz’’
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Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Öğretmenler günü münasebetiyle öğretmenleri makamında kabul etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Sivas’ta da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım, Selçuk Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz ve Fizik Öğretmeni Yıldız Kiriş, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Bilgin, Türkiye’nin, milletimizin daha güçlü olması noktasında eğitim dolayısıyla öğretmenlerimizin katkısı var. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Eğitim bir müdürlüğe bırakılacak kadar dar bir alan değil. Toplumun tüm kesimlerini başta yerel yönetimler olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri bu noktada elini değil tüm vücudunu taşın altına koymalı. Biz de bu noktada gerek öğrencilerimizin gerekse öğretmenlerimizin daha altyapısı gelişmiş eğitim yuvalarında eğitim vermesi noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Biz eğitim camiasının emrindeyiz” şeklinde konuştu.
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