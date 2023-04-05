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Başbuğ Türkeş vefatının 26. yılında Gürün’de dualarla anıldı
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ KURUCU GENEL BAŞKANI BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ, VEFATININ 26. YILINDA GÜRÜN’DE DUALARLA ANILDI.
SİVAS 05.04.2023, 18:48
Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş, vefatının 26. yılında Gürün’de dualarla anıldı. Başbuğ Türkeş için geçtiğimiz gün MHP Gürün İlçe Başkanlığı tarafından Meydan Cami’de mevlit okutuldu. Programa Belediye Başkanı Nami Çiftçi, MHP Gürün İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi, partililer ve vatandaşlar katıldı. Okunan mevlidin ardından Başbuğ Türkeş için dualar edildi. Cami çıkışında vatandaşlara şeker ve lokum dağıtıldı.