Başarılı sporcular ödüllendirildi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Antalya’da düzenlenen Muaythai şampiyonasında derece yapan Sivaslı sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu ve Avrupa Muaythai Federasyonu faaliyet programlarında yer alan “Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası” maçlarında derece yapan Sivaslı sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç’u ziyaret etti. Antrenörler Turan Arıs, Ömer Şimşek ve altın madalya kazanan Devran Yanardağ, bronz madalya kazanan Onur Asanakut, Eren Çorlu ve Anıl Bende Akan’ın yer aldığı ziyarette konuşan Arıs, yapılan şampiyona hakkında Müdür Tunç’a bilgiler verdi. Organizasyona 32 ülkeden bin sporcunun katıldığı söyleyen Arıs, şampiyonanın büyük kadın ve erkekler, 23 yaş altı ümitler, gençler ve çocuk kategorilerinde düzenlendiğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, sporcuları tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.