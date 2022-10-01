Bankete çarpan araç takla attı: 3 yaralı

Kampüs içerisinde meydana gelen trafik kazasında bankete çıkıp takla atan aracın içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kavşağında meydana geldi. S.I.(20) yönetimindeki 58 AT 264 plakalı Opel marka otomobil, bilinmeyen bir nedenle bankete çıktı. Takla atan araç tert dönüp durdu. Araçta bulunan sürücü M.T. ve E.Y. hafik şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.