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Bacağı kaydırak demirine sıkıştı, yardımına itfaiye ekipleri koştu
Bacağı kaydırak demirine sıkıştı, yardımına itfaiye ekipleri koştu .
SİVAS 01.09.2022, 18:46
Bacağı kaydırak demirine sıkıştı, yardımına itfaiye ekipleri koştu .
Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Pulur Mahallesi çocuk parkında yaşandı. Parkta oynayan bir çocuğun bacağı kaydırak demirlerine sıkıştı. Durum Sivas belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
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