Azerbaycanlı 50 şehit ve gazi çocuğuna burs desteği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Azerbaycanlı şehit ve gazi ailelerinden 50 öğrenciye burs desteği sağlayacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), Karabağ Savaşı’nda şehit ve gazi olan ailelerin çocuklarının sınavsız ve puan şartı aranmadan üniversitede eğitim almalarını sağlayacak bir adım attı. 50 öğrencinin üniversite eğitimi almaları için Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından başlatılan kampanyaya destek veren SCÜ, Türkiye’de yer alan üniversiteler arasında bir ilki başlatmış oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ilk adımın Karabağ Futbol Takımı’nın Sivasspor’la yapacağı müsabaka için Sivas’a geldiğinde kendisini ziyaret ettiklerinde atıldığını söyledi.,

Üniversitede 38 Azerbaycanlı öğrenci eğitim alıyor

Rektör Yıldız, şu an üniversitede 1487 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim aldığını ve bunun 38’inin Azerbaycanlı olduğunu belirterek, “Şükürler olsun ki Azerbaycan, Karabağ’da mutlak bir zafer kazanmış ve Karabağ azat olmuştur. Hüseyin Bey şehit ve gazi çocuklarına burs verilebileceğini söyledi. Biz de Karabağ Savaşı’nda şehit ve gazi olan kardeşlerimizin çocuklarına eğitim imkânı sağlayabileceğimizi ifade ettik. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Üniversitemizde eğitim almak isteyen Azerbaycanlı öğrencilerin TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile irtibat kurmaları halinde kendilerine yardımcı olunacaktır” şeklinde konuştu.

"50 öğrenciyi Sivas’a göndereceğiz’’

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ise, “Şehit ve gazi çocuklarını Türkiye’deki üniversitelerde okutmakla ilgili bir kampanya başlattık. Rektör Alim Bey, bu fikre çok samimi yaklaştı. Biz 50 öğrenciyi Sivas’a göndereceğiz. Bu kampanya, ilerleyen zamanlarda birçok ili kapsayacak. Öğrenciler puansız girecekler ve öğrencilere yurt imkanı sağlanacak. Bir defaya mahsus olmak üzere uçak biletlerini ve onların okul ücretini de biz karşılayacağız” dedi.