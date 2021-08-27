banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
Koca: Kırmızı il kalmadı
Koca: Kırmızı il kalmadı
Yabancıya satış yapan emlakçı artık dil bilmek zorunda!
Yabancıya satış yapan emlakçı artık dil bilmek zorunda!
Jandarma'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı
Jandarma'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

Aynı kavşak, yeni bir kaza: 6 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde sinyalizasyon sistemi bulunmayan kavşakta yeni bir kaza meydana geldi. Bu kez 6 kişi yaralandı.

SİVAS 27.08.2021, 13:55
Aynı kavşak, yeni bir kaza: 6 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde sinyalizasyon sistemi bulunmayan kavşakta yeni bir kaza meydana geldi. Bu kez 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Sivas’ın Gemerek ilçesi Yeniçubuk girişinde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 66 NH 524 plakalı Hyundai marka otomobille C.U. yönetimindeki 34 EGA 554 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan; R. A., N.E., H. U., A. Y., Z.S.U., Ş. D. U. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği kavşakta sürekli kaza meydana geldiği belirtildi. Vatandaşlar kazaların azalması için kavşakta sinyalizasyon sistemi kurulmasını istedi.

Yorumlar (0)
31°
açık