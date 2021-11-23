Ayhan, öğretmenlerle bir araya geldi

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Hamidiye Sohbetleri" programı kapsamında merkez ilçeye bağlı köylerde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Hamidiye Kültür Bahçesi Şale Kitap Kafe’de düzenlenen programa Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da katıldı.

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik eden Vali Ayhan; "İlimizde 10 bine yakın öğretmenimiz var. Sizlerin şahsında tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenlerimizle birlikte olmak gerçekten çok keyifli. Hem eğitime dair, hem öğretmenlik mesleğine dair, hem de bizim yapmamız gereken çalışmalarla ilgili sizlerle paylaşımlarda bulunuyoruz. Öğretmenlerin motivasyonunu artırmak bizim görevimiz. Sivas’ta da bu minvalde çok iyi bir ortam var. Eğer huzur olur ise başarı elde edilir" dedi.

Öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek sohbet eden Vali Ayhan, daha sonra öğretmenlere hediye takdim etti.