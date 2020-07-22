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Ayağı pedala sıkıştı yardımına itfaiye koştu
SİVAS’TA AYAĞI BİSİKLET PEDALINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
SİVAS 22.07.2020, 16:59
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Sivas’ta ayağı bisiklet pedalına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Edinilen bilgilere göre olay Fatih Mahallesinde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklete binen 10 yaşındaki U.K. dengesini kaybederek yere düştü. Çocuğun yere düşmesiyle ayağı bisikletin pedal bölümüne sıkıştı. Olayı fark edenler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ayağı sıkışan çocuğu kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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