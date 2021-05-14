Avrupa’daki Sivaslılar İhtiyaç sahibi hemşerilerini unutmadı

Avrupa’da yaşayan Sivaslılar her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı.

2004 yılında kurulan Avrupa Sivaslılar Birliği Federasyonu bu yıl Ramazan ayında toplamda 420 Aileye anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı dağıttı. Genel Başkan Gazi Kılınç, Sivas’ta ki hemşerilerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, “Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda hemşerilerimizi unutmadık. Bu yıl 427 aileye ASBİR olarak hediyelerimizi ulaştırdık. Bundan sonra ki hedefimiz özellikle eğitim olacak ve faaliyetlerimiz her geçen gün artacak” dedi.

“Eğitim, turizm ve ticari faaliyetler devam edecek”

Sivas Temsilcisi Kazım Yılmaz, geçmiş dönemlerde de toplamda 680 akülü engelleri aracı yardımı yaptıklarını belirterek, “Hastanelere diyaliz makinası ve öğrencilere burs yardımı yapıldı, bundan sonraki süreçte de ASBİR’in yardım faaliyetlerinin devam edecek. Ayrıca pandemi sürecinden sonra Sivas ile Avrupa arasında gerek eğitim gerek turizm ve gerek ticari bağlantıların yapılabilmesi için çalışmalar devam edecek” dedi.