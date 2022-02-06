Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada il genelinde avlak sahası denetimlerinin artırıldığı belirtilerek balık avcılığında yasaklara uyulması istendi.

Balıkçılığın geleceğinin büyük ölçüde yasaklara uymaktan geçtiğinin belirtildiği açıklamada; “Avlanma yasaklarına uyarak üzerimize düşen vazifeyi büyük ölçüde yapmış olacağız. Avlanma yasakları, su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, üretimi arttırmak, iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarını korumak, ekonomik türleri geliştirmek için kısaca balıkçılığımızın ve balıkçıların geleceği için konulmuştur. Amatör balıkçılık; maddi kazanç sağlanmaksızın, kurallar çerçevesinde, sadece spor ve dinlenme amacıyla iç sular ve denizlerde yapılan ticari kazanç gayesi gütmeyen avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğidir. Tüm iç sularımızda küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması, her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı, bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır. Ayrıca elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır” denildi.

İl ve ilçe müdürlüklerinin avlak sahası denetimlerini artırdığının altının çizildiği açıklamada; “Biz ve bizden sonraki neslin geleceği için, balıkçılığımızın geleceği için, balık neslini yok etmeyelim. Avlanma yasağına uyalım, uymayanları ikaz edelim. İkazlara rağmen yasaklara uymayanları Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine, en yakın Emniyet ve Jandarma birimlerine bildirilmesi önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.