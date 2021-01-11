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Avcılar tarafından vurularak öldürüldü
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde Kartal avcılar tarafından vurularak öldürüldü.
SİVAS 11.01.2021, 09:46
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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde Kartal avcılar tarafından vurularak öldürüldü.Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Uyuk tepesi mevkiinde ölü bir kartal bulundu. Çiftçiler tarafından bulanan kartalın bilinçsiz avcılar tarafından vurularak yaralandığı, ardından ise yabani hayvanlara yem olduğu anlaşıldı. Çiftçiler olaya tepki gösterdi.
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