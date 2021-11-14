Atlı okçuluk gösterisi izleyenleri mest etti

Sivas’ta düzenlenen Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösteri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sivas Hamidiye Kültür Bahçesi’nde atlı müsabaka alanında Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösterisi düzenlendi. Düzenlenen gösteriye Sivaslılar oldukça ilgi gösterdi. Tribünler tamamen dolarken kimi vatandaşlar ise gösteriyi ayakta izledi. Vatandaşlar tarafından oldukça beğenilen gösteride sporcular izleyenlerden büyük alkış aldılar.

“Ok attılar, kılıç kullandılar “

Gösteriyi seyretmeye gelen Fatma Güneş, çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, “Güzel oldu eğlenceli oldu. Oğlumla birlikte izledik, Nevşehir’den geldik. Çok güzelde valiliğimize teşekkür ederiz. Atlarda çok güzeldi gururlandık, heyecanlandık. Çok güzel bir gün geçirdik. Olursa yine geliriz. At binicileri çeşitli ustalıklarını sergilediler. Ok attılar, kılıç kullandılar” dedi.

“Çok güzel bir okçuluk gösterisi seyrettik”

Mahmut Ünal Korkmaz, çok güzel bir okçuluk gösterisi seyrettiklerini söyleyerek, “Bugün burada bu tabloyu seyretmek çok mutlu etti beni. Bizim sayın valimizin yiğitliğinden burası bugün bu hizmete aslına döndü. Yine Hamidiye olarak hizmet vermeye başladı. Çok mutluyum. Biraz önce gördünüz tribünler doluydu. Çok güzel bir okçuluk gösterisi seyrettik. Bu daha da gelişecek inşallah. Daha güzel olacak” diye konuştu.