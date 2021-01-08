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Atık yağ biriktirip çeyrek kazandılar

Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Sivas Belediyesi öncülüğünde başlatılan ‘Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor’ projesi ile evlerinde atık yağ biriktiren vatandaşlar ödüllendirildi.

SİVAS 08.01.2021, 15:28
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Atık yağ biriktirip çeyrek kazandılar

Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Sivas Belediyesi öncülüğünde başlatılan ‘Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor’ projesi ile evlerinde atık yağ biriktiren vatandaşlar ödüllendirildi.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması amacıyla 2019 yılında ‘Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor’ projesi başlatılmıştı. Bugün Sivas Belediyesi öncülüğünde başlatılan ‘Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor’ projesi kapsamında dereceye giren vatandaşlar için ödül töreni düzenlendi. Programa saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlatıldı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il protokol üyeleri ve dereceye giren ev hanımları ile aileleri katılım gösterdi. Ödül töreninde dereceye giren 8 vatandaşlar çeyrek altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Programda Hatice Çiçek birincilik ödülünü Vali Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz’ın elinden aldı. İkincilik ödülünü ise Gülşen Karabulut’a Başkan Bilgin ve eşi İlkay Bilgin takdim etti.

“1 kilo yağ bir gölü kirletmeye yetiyor’’

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, “Şuana kadar çevreci projeler açısından çevre duyarlığı hassasiyeti açısında en anlamlı projelerden birisi sıfır atık projesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanımefendinin bu projesini herkes sahiplendi ve buna bizim de sahiplenmemiz gerekti’’ şeklinde konuştu.

Başkan Hilmi Bilgin ise konuşmasında,1 kilogram yağın çevreyi kirletmeye yettiğini belirterek, “Zor dönemlerde geçtiğimiz şu günlerde yaşadığımız şu dünya bizlere gösterdi ki doğaya daha saygılı çevre bilincini oluşturulması sürecine ayak uydurabilen hayatlarımızı doğanın çizdiği sınırlar çerçevesinde şekillendiren yaşam tarzlarına dönüştüremezsek kaybeden yine insanlık olacaktır. Bugün ödül törenin yaptığımız programda bitkisel kızartmalık atık yağların çevreye zararlarından bahsedecek olursak 1 kilo yağ bir gölü kirletmeye yetiyor’’ dedi.
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