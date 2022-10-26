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Atamaları yapılan akademisyenler cübbelerini giydi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.
SİVAS 26.10.2022, 09:48 26.10.2022, 09:53
Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, dekan yardımcıları ve akademik personel katıldı. Dekan Prof. Dr. Alim, toplantıda eğitim-öğretim faaliyetleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Toplantının ardından Dekan Alim, 2020-2022 yılları arasında profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim üyesi kadrosuna atamaları yapılan öğretim üyelerine belge takdiminde bulunarak, cübbelerini giydirdi.