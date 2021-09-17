Aslan: "Teknolojiyi üretebilen bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor"

Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan başkanlığında Sivas Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda kentte yürütülen hayat boyu öğrenme faaliyetleri ele alındı.

Toplantıda konuşan Aslan, sürekli gelişen ve değişen teknoloji çağında hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin de buna uygun bir formatta olması gerektiğini dile getirdi.

Geleneksel ve alışılagelmiş kurs faaliyetlerinin yanı sıra çağın gerekliliklerine uygun ve geleceğe hitap eden kurslara da önem verilmesi gerektiğini belirten Aslan, "Teknolojiyi kullanabilen, tasarlayabilen ve üretebilen bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. O nedenle örgün eğitimin dışında ihtiyaç duyulan alanlarda 7’den 70’e herkese hitap eden bir eğitim formatını benimsemeliyiz" dedi.

Aslan’ın konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürü Eyüp Durna, il genelindeki hayat boyu öğrenme faaliyetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Durna, bugüne kadar gerçekleştirilen kurslar, kursiyer sayıları, eğitim alanları ve devam eden çalışmalara ilişkin istatistiki bilgileri aktardı. Sunumun ardından katılımcılar; görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.

Toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceyhan, Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nevzat Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) Müdürü Doç. Dr. Enis Baha Biçer, il ve ilçe halk eğitimi merkezi müdürleri, ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.