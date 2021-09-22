banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Almanya’da maske cinayeti
Almanya’da maske cinayeti
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''

Aslan: Sizlere inanıyor ve güveniyoruz

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan; Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pamukpınar Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti.

SİVAS 22.09.2021, 09:33
Aslan: Sizlere inanıyor ve güveniyoruz

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan; Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pamukpınar Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti.

İlk olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bektaş ve kurum idarecileri ile bir araya gelen Aslan, ilçenin eğitim durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra Pamukpınar Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret eden Aslan, 1942 yılında köy enstitüsü olarak açılan ve bugüne kadar farklı eğitim kademelerinde hizmet veren okulun durumu hakkında Okul Müdürü Lokman Kürşat Özdemir’den bilgi aldı.

Okul binası ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra sınıfları ziyaret eden Aslan, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Aslan; "Bizler, sizin en iyi şartlarda eğitim alabilmeniz için gereken çalışmaları yapıyoruz. Size düşen de hem kendi geleceğiniz hem de ülkemizin geleceği için çok çalışmaktır. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

Aslan, okul da görev yapan öğretmenlerle de sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0