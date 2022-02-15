Aslan, müdürlerle online toplantı yaptı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, ilçe milli eğitim müdürleri ile video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Aslan, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk dönemine ilişkin değerlendirmede bulunarak ikinci dönemde hayata geçirilmesi planlanan proje ve çalışmalara yönelik yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aslan, müdürlerden; mesleki eğitim ve yeni çıraklık sistemi kapsamında yürütülecek çalışmalarla ilgili gereken hassasiyeti göstermesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemeler kullanılarak okullarda oluşturulan kütüphanelerin sayısının artırılmasını isteyen Aslan, okul kütüphanelerinde mutlaka bilgisayar ve internet bağlantısı olması gerektiğini vurgulayarak bu donanımların eksiksiz olmasını istedi.

Güçlendirme çalışması yürütülen ve güçlendirme ihtiyacı bulunan okullarla ilgili de müdürlerden bilgi alan Aslan, bu kapsamdaki çalışmaların da titizlikle takip edilmesini istedi. Okul enerji kullanımı kapsamında kantinlerde elektrik ve su süzme sayaç bulunması gerektiğinin de altını çizen Aslan, bu konuda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aslan, il merkezi ve ilçelerde kursiyer sayılarının artırılmasını istedi.