banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu

Aslan, BİLSEM öğrencilerini tebrik etti

TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finallerinde en fazla ödül alan Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yönetici, öğretmen ve öğrencileri Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ı ziyaret etti.

SİVAS 15.09.2021, 10:11
Aslan, BİLSEM öğrencilerini tebrik etti

TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finallerinde en fazla ödül alan Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yönetici, öğretmen ve öğrencileri Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ı ziyaret etti.

Elde edilen dereceler hakkında Aslan’a bilgi veren Sivas BİLSEM Müdürü Adem Uzun; teknolojik tasarım alanında 2’ncilik, yazılım ve Türkçe alanlarında 3’üncülük dereceleri elde ettiklerini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan bir süre öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Aslan, danışman öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0