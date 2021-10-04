Aslan, Altınyayla’da öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, ilçe ziyaretleri kapsamında Altınyayla’da öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Aytekin Karbeyaz ile birlikte Altınyayla İmam Hatip Ortaokulunda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) katılan öğrencileri ziyaret eden Aslan, bir süre öğrencilerle sohbet ederek önemli tavsiyelerde bulundu.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığına vurgu yaparak, başarmak için gayret göstermek ve çok çalışmak gerektiğini belirten Aslan; "Sizler yeter ki inanın, gayret gösterin ve çok çalışın. İnanın başaramayacağınız hiçbir şey yoktur" dedi.

Sadece derslerinize odaklanın

Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesini de ziyaret eden Aslan, öğrencilerle sohbet etti. Zamanın çok çabuk geçtiğine vurgu yaparak öğrencilerden zamanı en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Aslan, "Sizi hedeflerinizden alıkoyacak, motivasyonunuzu bozacak şeylerden de uzak durun. Lütfen, sadece derslerinize odaklanın" ifadelerini kullandı.

Sınıf ziyaretlerinin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Aslan, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek kurumda görev yapan personelle sohbet etti.