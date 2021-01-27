Askıda Yemek Uygulaması Başladı

Gemerek’te lokantacılık faaliyeti yürüten genç girişimci Alparslan İnceöz tarafından başlatılan askıda yemek uygulaması yoğun destek gördü.

Genç girişimci Alparslan İnceöz; “Kış aylarının gelmesiyle birlikte bakıma muhtaç vatandaşlarımıza sıcak aş ulaştırabilmek için böyle bir kampanya başlattık. Önce kendi imkanlarımızla yardıma muhtaç ailelere yemek götürmeye başladık. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlar sonrası destek vermek isteyenler oldukça arttı. Gemerek küçük bir ilçe olduğu için ailelerin durumlarını aşağı yukarı biliyoruz ve gerçekten ihtiyaç sahiplerine yemeklerin ulaşmasını sağlıyoruz. Özellikle Gemerek dışında yaşayan insanlar bu kampanyamıza katılarak gönül rahatlığıyla hayırlarını gerçekleştirebiliyor. Yemeklerimiz 3 çeşit olarak vatandaşlara ulaştırılıyor. Hayır severlerimizden, destekleri ile hazırlanan yemeklerin sadece maliyet ücretini alıyoruz.” dedi. Askıda yemek uygulamasından lokantaya gelen ihtiyaç sahipleri de yararlanıyor.