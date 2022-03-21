Aşık Veysel türkülerle anıldı

Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu vefatının 49. Yılında Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Duman’ın seslendirdiği türkülerle anıldı.

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49. yıl dönümünde Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına; Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivaslıların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin şehrin değerlerine sahip çıkma adına anma programları düzenlediklerini söyleyerek, “Aşık Veysel Sivas’ın ve kültürümüzün önemli bir değeridir. Bizi biz yapan, kültürümüze değer katan isimleri anmak, tanıtmak, onları yeni nesillere aktarmak adına üzerimize düşeni yapmak zorundayız. İnşallah 2023’te Uluslararası Aşık Veysel Müzik Ödülleri Festivali adı altında güzel bir programı icra edeceğiz. Şimdiden bunun müjdesini vermek istedim" ifadelerini kullandı.

“Aşık Veysel Yılı olarak ilan etmiştir’’

Sivas’ın vefalı bir şehir olduğunu söyleyen Vali Salih Ayhan ise “Hizmet etmek sadece yol yapmak, bina yapmak demek değildir, şehrin ruhuna, kimliğine katkı sağlamaktır. Dolayısıyla bu değerlerimize sahip çıkacağız. Aşık Veysel büyük fikirlerle dünyayı etkilemiştir. UNESCO gelecek yılı Aşık Veysel Yılı olarak ilan etmiştir. Dolayısıyla böyle bir değere sahip olduğumuz için de mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Duman, gecede Aşık Veysel’in eserlerinin de yer aldığı birbirinden güzel türküler seslendirdi.