Aşık Veysel müzesi kurulacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ta ünlü ozan Aşık Veysel’in anısına Âşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi kurulacağını belirtti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, ünlü ozan Aşık Veysel’in vefatının yıl dönümü dolayısı ile yayınladığı mesajda, Veysel’in Türk halk kültürüne önemli katkılar sağladığını belirtip, “Âşıklar Diyarı” olarak bilinen Sivas’ımızın yetiştirdiği en önemli Ozanlardan Âşık Veysel Şatıroğlu, Anadolu kültürünü özümsemiş, bu değerleri en yalın haliyle söze döküp Türk Milleti’nin gönlünde önemli yer edinmiş ve Türk Halk Kültürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Âşık Veysel Şatıroğlu, yaşadığı tüm acılara rağmen umudunu kaybetmeden derdini, sevincini, hasretini 7 yaşında eline aldığı sazıyla yıllarca hem söylemiş hem de söyletmiştir. Bir halk ozanı olmasının yanı sıra topluma ışık tutan saygın kişiliği ile de ön plana çıkan Ünlü Ozan Âşık Veysel, dizelerinde sevgiyi, kardeşliği, doğayı ve ölümü eşsiz bir üslupla betimleyerek, birleştirici yönüyle de Türk toplumu üzerinde büyük etki bırakmıştır” dedi.

Adı müzede yaşayacak

Vali Ayhan, Âşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi’nin temelini atacaklarını belirtip, “Dünya’ya mal olmuş Âşık Veysel ve bu toprakların yetiştirdiği diğer ozanlarımızın anılarını ayrıca müzik kültürünü yaşatmak amacıyla Valilik olarak yeni bir müzeyi daha hayata geçireceğiz. Âşıklar ve halk ozanları geleneğini, dillere destan türkü ve ezgilerinin sazıyla sözüyle sunulacağı, Âşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi’nin temelini en kısa zamanda atacağız. Kendi konseptiyle özgün bir müzenin inşa edileceği 13 bin metre karelik müzede kalıcı ve dönemsel sergi galerileri, kapalı ve açık konser salonları, müzik atölyeleri, müzikle terapi ve meditasyon odaları, arşiv, kütüphane, konservasyon atölyesi ve depolama birimleri olacak. Arkeoloji Müzesi yanına yapılacak olan müzede Sivas’ın müzik kültürü değerleriyle birlikte evrensel müzik öğeleri yansıtılacak. Müzede Âşık Veysel’in, Sivas’ın ve Türkiye’nin iz bırakan ozanlarının silikondan yapılmış hareketli heykelleri, hologram görüntüleri, sesleri interaktif olarak hayata geçecek” dedi.