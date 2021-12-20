- Arızaya gidip mahsur kalan ekip kurtarıldı

Sivas’ta elektrik arızasına giden ekip tipiye yakalanıp mahsur kaldı, ekibin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar nedeni ile birçok köy yolu araç ulaşımına kapanırken enerji iletim hatları da zarar gördü. Divriği ilçesine bağlı Dumluca köyüne onarıma giden ekip tipiye yakalanarak araçları ile mahsur kaldı. Yardımlarına ilçe özel idaresi karla mücadele ekipleri koştu. Araç iş makinelerinin yardımı ile saplandığı yerden kurtarıldı.

(VK-GF-