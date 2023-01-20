Son Dakika
Aranan FETÖ firarisi Sivas’ta yakalandı
Hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.
SİVAS 20.01.2023, 16:07
Hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan N.A. ismi şahsı yakalandı. Şahıs adli işlemlerin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.