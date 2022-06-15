Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 6 yaralı

Sivas’ta Karşıyaka mahallesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Karşıkaya Mahallesi Serpincik köyü yolu üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Serpincik istikametine gitmekte olan. Y.K. yönetimindeki 58 FP 800 plakalı Opel marka otomobil ile karşı yönden gelmekte olan A.A. yönetimindeki 58 ADL 376 plakalı Fiat marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler araçlarda bulunan toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.