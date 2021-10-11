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Ara sokakta meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı

Sivas’ta ara sokakta meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

SİVAS 11.10.2021, 18:22
Ara sokakta meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı

Sivas’ta ara sokakta meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Emek Mahallesi 28’inci sokakta meydana geldi. B.D yönetimindeki 58 BE 687 plakalı Hyundai marka otomobil ile İ.D yönetimindeki 58 AAB 987 plakalı Opel marka otomobil ara sokakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 58 ABB 987 plakalı otomobil elektrik direğine ve bahçe duvarına çarparak durabildi. Olay bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 58 ABB 987 plakalı otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu aracından çıkartıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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