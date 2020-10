"Anne sütü bebeği hastalıklardan koruyor"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayça Kömürlüoğlu, anne sütünün bebeği hastalıklardan koruduğunu belirterek bebeğin ihtiyacı olan takviyelerin anne sütünün içerisinde olduğunu söyledi.

1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri anne sütünün önemine değindiler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Elif Ünver Korgalı, “Dünya Sağlık Örgütü ve tüm sağlık kuruluşları her bebeğin ister prematüre, ister term, ister sağlıklı, ister hastalıklı dünyaya gelsin; tüm bebeklerin ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesini öneriyor. Çünkü biliyoruz ki anne sütü, bebeğin büyüme ve gelişmesi için gereken tüm besin öğelerini içinde eksiksiz bir şekilde barındırıyor’’ şeklinde konuştu.

“Annelerimiz yalnız değiller’’

Dr. Korgalı, emzirme sorunu yaşayan annelere ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirterek, “Genellikle biz anne sütünü tam alamayan ya da sıkıntı yaşayan anne ve bebekleri polikliniğimizde karşılıyoruz. Bu bebekleri ve annelerin bebeklerini emzirmelerini gözlemliyoruz , sıkıntı neredeyse bunu çözmek için poliklinikte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerekirse bu bebekleri her gün polikliniğimize çağırarak emzirme konusunda anneye ve bebeğe eğitim vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar hiç emmeyen bebeklerimizin sadece anne sütüyle evlerine gittiğini biliyoruz. O yüzden sadece şunu belirtmek istiyorum: Annelerimiz yalnız değiller. Emzirme sorunu yaşıyorlarsa lütfen bizlere ulaşsınlar ve biz onlara elimizden gelen bütün desteği sağlayalım. Çünkü anneler eve gittikleri zaman bebekle baş başa kalıyorlar ve çok yalnız hissediyorlar, desteksiz hissediyorlar ve kime başvuracaklarını bilmiyorlar. Biz bu konuda her zaman onlara yardıma hazırız. Bir ekip olarak Üniversitemizin Çocuk Polikliniği’nde çalışıyoruz. En kısa zamanda da inşallah Sosyal Pediatri Bilim Dalının şemsiyesi altında Emzirme Polikliniği açarak daha resmi bir şekilde bu işlerimizi devam ettirmek istiyoruz. Ve annelerimize diyoruz ki, ‘Bizi Bulun’ Anne sütü her bebeğin hakkıdır’’ dedi.

"Anne sütü bebeği hastalıklardan koruyor"

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Kömürlüoğlu ise konuşmasında, “Anne sütü bebeklerimizin beslenmesi için en ideal ve en özel gıda. Bir bebeğin ihtiyacı olan bütün takviyeler anne sütünün içerisinde mevcut. Anne ile bebeği birbirine bağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi. Sadece beslenme değil. Elbette bebeğin psiko-sosyal gelişimi, anne bebek bağlanması, bebeğin bağışıklığı, ekonomik faktörler, anne yararına faktörler; bunların hepsi bizim emzirme olayımızın içerisinde. Bebeği hastalıklardan koruyor anne sütü. İshalli hastalıklar, Pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu hastalıkları gibi. Bu hastalıkları daha az görüyoruz anne sütü ile beslenen bebeklerde. Bebeğin duyusal ve bilişsel gelişimini, zeka gelişimini olumlu yönde etkilediğini biliyoruz. Bunun dışında anne sütüyle beslenen bebeklerin bağışıklık sistemlerinin daha iyi olduğunu, alerjik hastalıklara daha az yakalandıklarını, ilerleyen yaşlarında obezite, diyabet gibi hastalıklara daha az yakalandıklarını biliyoruz. Aynı şekilde anne için de olumlu faktörler söz konusu. Yumurtalık kanseri, meme kanseri gibi kanserleri emziren kadınlarda daha az gördüğümüzü biliyoruz. İlk 6 ay sadece anne sütü yeterli. Sonrasında da en az 2 yaşına kadar, tamamlayıcı beslenme ile beraber anne sütüyle beslenmeyi mutlaka öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.