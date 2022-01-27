Anaokulu miniklerinin karne heyecanı

Sivas’ta AKD Kids Anaokulu’nda karne heyecanı yaşandı.

Anaokulu öğrencileri, karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline girdi. Karnelerini alan öğrencilerin sevinçli oldukları görüldü. Okul Müdürü Ecem Burçak Yazgan, “Karne, dönem sonlarında verilen, öğrencinin eğitim hayatında yol gösterici bir rehberdir. Bu rehberi göz önünde bulundurarak çocuklarımızın hangi alanda eksik, hangi alanda yeterli ve kabiliyetli olduklarını takip etmeli, alınması gereken tedbir ve yönlendirmelere uymalıyız. Karne bir zekâ seviyesi göstergesi değil, farkındalık için bir rehberdir. Karne alındığında çocukların öncelikle iyi notlarının takdir edilmesi, sonrasında varsa düşük notları hakkında yapıcı şekilde konuşulması, sebeplerinin araştırılması ve neler yapılabileceğinin çocukla birlikte değerlendirilmesi, en olumlu adımlar atılması gerekir. Aksi halde bu çocuk için yıkıcı bir süreç olup, bütün eğitim hayatını etkileyecek olumsuzluklara sebep olur” dedi.

“Her çocuğun sosyal alanı ve ilgi alanları farklıdır”

Yazgan, “Her çocuğun sosyal alanı ve ilgi alanları farklıdır. Önemli olan bunları keşfederek geliştirilmesini sağlamaktır. Geleceğin dünyasında başarıyı karne notları ve diplomalar değil kazanılan beceriler, geliştirilen yetkinlikler belirleyecektir. Bu sebeple sadece akademik bilgi değil, çocuk yetiştirmede onların mutluluğunu ve yeteneklerine göre yönlendirmeyi göz önünde bulundurmalıyız. Okul öncesi dönemde bu değerlendirmeler tabii ki sadece karne döneminde değil, birebir veli görüşmeleriyle aile toplantılarında sık sık yapılıyor. Bizde Sivas AKD Kids ailesi olarak psikoloğumuz eşliğinde velilerimizle düzenli görüşmelerimiz sayesinde çocuklarımız için karşılıklı iletişim halinde olarak, onlara güzel bir gelecek hazırlamaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.