Ampute Futbol Milli Takımı Sivas’ta gençlerle buluştu

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Sivas’ta gençlerle bir araya geldi.

Ampute Futbol Milli Takımı bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas’a geldi. Sivas Valiliği ve Sivasspor’u ziyaret eden milli takım ardından gençlerle söyleşiye katıldı. Kent merkezi Şemsi Sivas-i Halk kütüphanesinde düzenlenen söyleşiye; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Modaretör Ali Yavuz’un açılış konuşmasını yaptığı program, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak’ın konuşmalarıyla devam etti. Daha sonra programa katılan gençler Teknik Direktör ve futbolculara sorularını yöneltti.

“Onlar bizim en büyük gururumuz”

Modaretör Ali Yavuz yaşadığı gururu dile getirerek, “Onlar bizim en büyük gururumuz, bu gururu yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın valimize de teşekkür etmek istiyorum bizi bir araya getirdikleri için.” dedi.

“Gazi olduktan sonra mücadeleme devam ettim”

Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak spor hayatından bahsederek, “Ben Tokat Zileliyim. 1997 yılında Şırnak’ta mayına basma sonucu sol ayağımı kaybettim ve gazi oldum. Gazi olduktan sonra mücadeleme devam ettim. Bu sporcu kardeşlerim gibi, sizler gibi ülkeme hizmet etmek için sadece bir ayak feda ettik ama babalar evlatlarını feda etti, durumu daha ağır olan gazilerimiz var. Bizim yaptıklarımız onların yanında yok denecek kadar az bir bedeldir” diye konuştu.