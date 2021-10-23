Altınyayla’da Mevlid-i Nebi coşkusu yaşandı.

Altınyayla ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi konferansında ilahiler, şiir dinletisi ve semazen gösterileri gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde İlçe Müftülüğünün koordinatörlüğünde, Mevlid-i Nebi konferansı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Sinan Akbulut, Deliilyas Belde Belediye Başkanı Mehmet Tek, Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Hafız Muhsin Kara’nın Kur’an tilaveti ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından program ilahiler, şiir dinletisi, Diyanet İşleri Başkanlığının sinevizyon gösterisi, semazen gösterileri, ödül takdimi ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

“Peygamberimiz ve Vefa toplumudur ”

Müftü İçli burada yaptığı konuşmada, “Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla, Kaymakamlığımızın himayelerinde İlçe Müftülüğü olarak Altınyayla belediyemiz, Deliilyas Belde Belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hazırladığımız programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız Rebiyülevvel ayının 12’sini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlamaktadır. Başkanlığımız her sene pek çok etkinlik yapmakta, toplumumuz ve insanlık için önem arz eden bir konuyu ele almaktadır. Bu seneki temamız Peygamberimiz ve Vefa toplumudur ”dedi.

Programın sonunda kompozisyon, şiir, resim ve mektup yarışmalarında birinci olan öğrencilere hediyeler takdim edildi.