Altınyayla doğal gaza kavuştu

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan vatandaşların uzun süredir beklediği doğal gaz; meskenlere ulaştırılmaya başladı.

İlçe Belediye Başkanı Sinan Akbulut; yaptığı açıklamada, “Hayalimiz olan doğal gaza kavuştuk, ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Doğal gazı buruk bir sevinçle karşılayan ilçemizde; ilk gaz verme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup, aboneliği onaylanıp sözleşme imzalayan vatandaşlarımızın saatleri takılarak doğal gazları açılmaya başlanmıştır. Türkiye Yüzyılı’nın ilçemize büyük hizmeti olan doğal gazın ilçemize kazandırılmasında emeği olan herkese tekrar çok teşekkür ediyor, ilçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.