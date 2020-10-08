Alperen Ocaklarından Azerbaycan’a destek

Sivas Alperen Ocakları kent merkezinde düzenledikleri etkinlikle Azerbaycan’a destek verdi.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ gerilimi Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaşa dönüşürken, Türkiye’nin dört bir yanından Azerbaycan’a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Sivas kent merkezinde toplanan Alperen Ocakları’na bağlı bir grup Azerbaycan’a destek pankartı açtı. Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Alperen Ocakları İl başkanı Serhat Şimşek “Biz Azerbaycan’la iki devlet bir milletiz. Şu anda Azerbaycan’daki Türk gardaşlarımız Dağlık Karabağ’ı işgal eden Ermenistan’la savaşıyor. Firavuna karşı olmak yetmez Musa’nın yanında olmak gerek şurasıyla Sivas Alperen Ocakları olarak Sivas kent meydanında onların yanında olduğumuzu göstermek için bu pankartı astık. Çeşitli platformlarda işgalci Ermenilerin öldüğünü, yaralandığını söyleyenlerin bunları söylemek yerine Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında ne işlerinin olduğunu sormaları gerekir. Gönül coğrafyamızda ki tüm soydaşlarımızla alakalı tüm gelişimleri yakından takip ediyoruz. Dost kardeş Azerbaycan Türklerinin arkalarında değil yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Sözlerimi şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir sözünü tüm Türk düşmanlarına hatırlatarak bitirmek istiyorum. Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ama mevzu vatanda dünyanın şah damarını keseriz" dedi.